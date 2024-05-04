عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميدة البحث العلمي الاستاذ الدكتورة ايمان النزلي في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي في الأردن والذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قبل أيام ، بحضور عمداء البحث العلمي من عدة جامعات ومؤسسات بحثية ، وتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات والأبحاث في مختلف المجالات ، وقدَّم فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز جودة البحث العلمي.

وقد تم تبادل الآراء والخبرات حول كيفية تعزيز بيئة بحثية مثمرة وتطوير استراتيجيات لتعزيز التعاون البحثي بين الجامعات، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي واستكشاف الفرص الجديدة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقد تحدث في الملتقى الأستاذ الدكتورة سهاد الجندي مندوبة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأستاذ الدكتور طارق مقطش، والأستاذة سمر وريكات رئيس قسم الريادة والابتكار في صندوق البحث العلمي ، والعقيد الركن المهندس راضي الوردات من المركز الأردني للتصميم والتطوير ، ومدير وحدة الدراسات والتنبؤ في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حمود أبو هزيم ، والدكتور عامر جبارين مدير حوكمة قطاع المياه.

وعلى هامش الملتقى أقيمت ورش عمل تطبيقية ركزت على مجموعة متنوعة من المواضيع البحثية، منها استخدامات الذكاء

الإصطناعي في المجالات البحثية وضرورة التعاون بين الجامعات الأردنية والتنسيق لعمل المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير الطرق

البحثية واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات العلمية، كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات في تقييم البحث العلمي ونشر النتائج

بشكل فعّال لإثراء المعرفة العلمية والمساهمة في التنمية المستدامة.