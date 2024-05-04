بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا

منذ 33 ثانية
عمان الأهلية تشارك بالملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميدة البحث العلمي الاستاذ الدكتورة ايمان النزلي  في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي في الأردن والذي عقد  في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قبل أيام  ، بحضور عمداء البحث العلمي من عدة جامعات ومؤسسات بحثية ، وتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات والأبحاث في مختلف المجالات ، وقدَّم فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز جودة البحث العلمي.

وقد تم تبادل الآراء والخبرات حول كيفية تعزيز بيئة بحثية مثمرة وتطوير استراتيجيات لتعزيز التعاون البحثي بين الجامعات، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي واستكشاف الفرص الجديدة لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقد تحدث في الملتقى الأستاذ الدكتورة سهاد الجندي مندوبة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا  ، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأستاذ الدكتور طارق مقطش، والأستاذة سمر وريكات رئيس قسم الريادة والابتكار في صندوق البحث العلمي ، والعقيد الركن المهندس راضي الوردات من المركز الأردني للتصميم والتطوير ، ومدير وحدة الدراسات والتنبؤ في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حمود أبو هزيم ، والدكتور عامر جبارين مدير حوكمة قطاع المياه.

وعلى هامش الملتقى أقيمت ورش عمل تطبيقية ركزت على مجموعة متنوعة من المواضيع البحثية، منها استخدامات الذكاء

 الإصطناعي في المجالات البحثية وضرورة التعاون بين الجامعات الأردنية والتنسيق لعمل المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير الطرق

 البحثية واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات العلمية، كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات في تقييم البحث العلمي ونشر النتائج

 بشكل فعّال لإثراء المعرفة العلمية والمساهمة في التنمية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:17

عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع

14:34

جردة حساب.. ارتفاع مديونية الأردن 20 مليار دولار في عهد الخصاونة (أرقام)

14:30

انخفاض أسعار الذهب في الاردن اليوم

12:00

طلاب بجامعة برينستون الأميركية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

11:50

إدارة مكافحة المخدرات تنفذ سلسلة من الحملات الأمنية في محافظات إربد والعقبة ومناطق البادية الشمالية

11:49

الميثاق الوطني يعقد لقاء حواريا في محافظة الكرك

11:47

البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (52) مليون دينار في الربع الأول

11:47

أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية

11:23

الملكة رانيا: شكراً للإعلامية الأمريكية جوي ريد على استضافتي أمس في برنامجها التلفزيوني ذا ريدآوت.

10:34

هل يستطيع الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري سحب اشتراكاته من الضمان ؟ خبير تأمينات يجيب

10:33

زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون

09:47

تصريح “إيجابي” من حماس.. هل انتهت حرب غزة؟

وفيات
وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”