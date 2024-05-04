عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الاهلية بالمؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع “العمارة والذكاء الاصطناعي” في فندق لاندمارك – الاردن، والذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين وعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، مؤخرا .

ومثّل مشاركة الجامعة في المؤتمرعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم الهندسة المعمارية / كلية العمارة والتصميم ،حيث قدموا أوراقا بحثية وأعمالا تصميمية متميزة في مختلف مجالات العمارة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وناقش المؤتمر أهمية الذكاء الاصطناعي AI وتطبيقاته في العمارة والهندسة والبناء، وكيفية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة المعمارية وتصميم المدن والمباني الذكية وعلم الآثار وغيرها.

وقد جاءت هذه المشاركة انطلاقا من حرص جامعة عمان الاهلية على المشاركة الفاعلة بمثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات والتفاعل الاكاديمي والبحثي في شتى المجالات .