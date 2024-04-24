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واشنطن تنذر تيك توك.. إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر

24 أبريل 2024
واشنطن تنذر تيك توك.. إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر

وطنا اليوم:اعتمد الكونغرس الأميركي، مساء الثلاثاء، قانونا يطالب مجموعة “تيك توك” العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم “بايت دانس” وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.
ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة في إطار حزمة واسعة من النصوص تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر، عبر عن “قلقه” بشأن “تيك توك” خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.
واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت الماضي، معتبرة أن حظر “تيك توك سيشكل انتهاكا لحرية التعبير” لـ170 مليون أميركي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر “بايت دانس” الشركة الصينية الأم لـ”تيك توك” على بيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر “آبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.
إلا أن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنا في القضاء.


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