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بقرار حكومي.. نهاية واتساب رسميا في الصين

منذ 3 ساعات
بقرار حكومي.. نهاية واتساب رسميا في الصين

وطنا اليوم:بأوامر من بكين، أزالت شركة “أبل” تطبيقي “واتساب” و”ثريدز” من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، والسبب “مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني”.
وقال متحدث باسم شركة “أبل” لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، الجمعة: “نحن ملتزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف”.
وأضاف: “أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من المتجر الإلكتروني في الصين بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي. تظل هذه التطبيقات متاحة للتنزيل على جميع المتاجر الإلكترونية في الدول الأخرى”.
يذكر أن التطبيقين المملوكين لشركة “ميتا”، كانا محظورين بالفعل في الصين، ولم يستخدما على نطاق واسع.
ومع قرار إزالته من المتاجر الإلكترونية، مثلت 2024 نهاية “واتساب” رسميا في الصين.
وقال دنكان كلارك، رئيس مجلس إدارة شركة “بي دي إيه تشاينا” للاستشارات الاستثمارية ومقرها بكين، لـ”سي إن إن”، إن إزالة التطبيقات من قبل شركة “أبل” تمثل “توسيع المسافة بين عوالم التكنولوجيا المنفصلة في الصين والعالم الغربي”.
يذكر أن “أبل” تعرضت لضربة كبيرة في الصين، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة في الربع الأول من 2024، مع إقبال المواطنين على التحول لشراء الهواتف محلية الصنع، مثل “هواوي” و”أوبو”.


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