بالفيديو: حادثة تفوق الخيال  اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض

وطنا اليوم_في واقعه تفوق الخيال اصطحبت امرأة في البرازيل، جثة عمها إلى البنك، في محاولة منها للحصول على قرض باسمه بقيمة 17000 ريال برازيلي (نحو 3200 دولار).

وكانت السيدة ترفع رأس الرجل المتوفى أمام الموظفين الذين شعروا أن ثمة شيئاً مريباً يحدث. وقال لها أحدهم: “لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جداً”.

لترد عليه: هو هكذا”، ثم توجهت بالقول للميت: “إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى. هل تريد العودة إلى هناك مرة أخرى؟”، وفق ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت المرأة ترفع رأسه أمام الموظفين الذين سألوا عن سبب شحوبه، بحسب وسائل اعلام برازيليّة .

وظهر رأس الرجل المتوفي يتمايل ذهاباً وإياباً، قبل أن تمسك رقبته بيدها اليسرى من الخلف.

وقالت السيدة للرجل الميت: «قم بالتوقيع هنا، وتوقف عن إصابتي بالصداع».

فيما التقط الموظفون فيديو للمرأة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تطلب من عمها المتوفى التوقيع على المستندات المخصصة للقرض!

وأكد المسعفون الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، أن المتقاعد المتوفى، باولو روبرتو براغا، 68 عاماً، قد توفي قبل ساعات.

وتم القبض على المرأة التي نقلته إلى البنك، إريكا دي سوزا فييرا نونيس، في مكان الحادث.

وأخبرت الشرطة أنها ابنة أخيه.

وأكد قائد الشرطة فابيو لويز بعد اعتقال السيدة، أن براغا كان ميتاً بالفعل عندما تم نقله إلى البنك.

وأضاف: «التحقيق مستمر للتعرف إلى أفراد الأسرة الآخرين، ومعرفة ما إذا كان على قيد الحياة عندما تم ترتيب القرض، ومتى يعود تاريخه».