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عمليه نوعيه بزراعه جهاز للحمايه من جلطات الدماغ العبدلي

18 أبريل 2024
عمليه نوعيه بزراعه جهاز للحمايه من جلطات الدماغ العبدلي



وطنا اليوم- أجرى فريق طبي متخصص في المستشفى العبدلي، عملية نوعية، بزراعة جهاز “واتشمان، Watchman” لحماية المرضى من جلطات الدماغ عن طريق القسطرة، وإيقاف مميعات الدم لمرضى الرجفان الأذيني.

وقال إستشاري أمراض القلب وكهربة القلب والقسطرة التداخلية الدكتور محمد الحجيري، اليوم الأربعاء، إن العملية تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتجرى لمرضى الرجفان الذين يعانون من مميعات الدم، حيث يحدث لهم نزيف، وبهذا الجهاز يستطيع المريض عن طريق القسطرة التخلص من المميع وحمايته من جلطات الدماغ.

وأضاف أن المريض يحتاج فقط ليلة واحدة للمراقبة بعد العملية والعودة للنشاط الطبيعي بعد أسبوع، لافتًا إلى أن الجهاز آمن لكبار السن.

وأوضح الدكتور الحجيري أن عملية زراعة الجهاز أجريت لمريضة رجفان أذيني، عانت من نزيف دماغي ناتج عن مميعات الدم، ومريض آخر يعاني من الوقوع المتكرر على مميعات الدم، وتم عمل العلميات بنجاح وإيقاف المميعات تمامًا.


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