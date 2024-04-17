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جدارا ضمن اعلى 25% من مؤسسات التعليم العالي في العالم

18 أبريل 2024
جدارا ضمن اعلى 25% من مؤسسات التعليم العالي في العالم


وطنا اليوم- حَلّت جامعة جدارا ضمن أعلى 25 بالمئة من مؤسسات التعليم العالي في العالم بحسب تصنيف “المؤسسات الأكاديمية والبحثية”.

ويعتمد التصنيف على الأداء العلمي للمؤسسات في السنة الأخيرة وعلى 3 محاور رئيسية وهي (المحور البحثي، الابتكار والإبداع، والتأثير المجتمعي).

وأظهر التصنيف أن جامعة جدارا تقدمت في السنة الأخيرة بمقدار 167 نقطة في جميع المحاور، و 883 نقطة في المحور البحثي، و2127 نقطة في التأثير المجتمعي، وفيما يخص تصنيف الجامعة حسب مجالات البحوث فقد أظهر التصنيف، أن جامعة جدارا في المركز الأول على مستوى الأردن في مجال بحوث التخطيط والتطوير والحادي عشر على المستوى العربي والمركز 17 على المستوى الإقليمي و406 على مستوى العالم.

وفي مجال علم البيانات، حصلت جامعه جدارا على المركز الثالث على المستوى المحلي والمركز الحادي عشر على المستوى العربي والمركز السابع عشر على المستوى الإقليمي.

وفيما يخص بحوث الأعمال والمحاسبة والإدارة، أحتلت الجامعة المركز الرابع محليًا و27 عربيًا و50 إقليميًا 1106 عالميًا.

يشار إلى أن هذا التصنيف يأخذ بياناته من قواعد بيانات سكوبس العالمية، ويصدر سنويًا لمعرفه التطور العلمي لكل مؤسسة تعليم عالي في العالم. جداره ضمن


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