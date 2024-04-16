بطاريات الحالة الصلبة تهوي بأسعار السيارات الكهربائية

وطنا اليوم- توقع خبراء ان تتسبب الأنباء القادمة من الصين ببدء الإنتاج التجاري الواسع لبطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية ، بتخفيض ملموس لأسعار السيارات الكهربائية الصينية ‎الصنع بوتيرة أسرع في في الأشهر القليلة المقبلة.



وجاءت هذه التوقعات إثر الإعلان عن إطلاق الجيل الجديد من السيارات الكهربائية ذات التكنولوجيا المتطورة التي تعمل بتقنية الحالة الصلبة والتي تعطي مسافة مسير تصل إلى الـ 1000 كلم.





وتوقع الخبراء بناء على معطيات تكاليف تلك البطاريات ان تنخفض اسعار المركبات الكهربائية المزودة بتلك البطاريات المطورة بنسبة تقارب الـ 30% على الأقل من السيارات الكهربائية الحالية التي تعمل ببطاريات الليثيوم أيون والتي توفر مسافات مسير أقل من 500 كيلومتر.



و‎يستعد عدد متزايد من صانعي السيارات الكهربائية المحليين في الصين لإطلاق بطاريات الحالة الصلبة، وكانت العلامة التجارية هايبر التابعة لشركة جي اي سي الصينية عن بدء انتاج سيارتها الجديدة المزودة ببطارية الحالة الصلبة.



‎وقالت شركة هايبر إن البطارية ستحتوي على إلكتروليت صلب بنسبة 100 بالمائة مع كثافة طاقة عالية للغاية، وسلامة أفضل، ونطاق درجة حرارة استخدام واسع للغاية.



‎وقال هايبر إن بطارية الحالة الصلبة انتقلت بالفعل من المختبر إلى الإنتاج الضخم.



‎وقالت الشركة في ذلك الوقت إن هذه التقنية ستقلل من كلفة بطاريات الحالة الصلبة بنسبة 50 بالمائة في المدى القريب.



إلى ذلك ،‎كشفت شركة IM Motors، وحدة السيارات الكهربائية التابعة لشركة سايك شانغهاي العملاقة، عن بدء انتاج سيارة IM L6، رابع سيارة إنتاج لها وثاني سيارة سيدان، في الصين وهي مزودة ببطارية الحالة الصلبة وتوفر مدى مسير يفوق الـ 1000 كلم. ويتوقع ان تقوم شركات صناعة السيارات الصينية تباعا بتقديم طرازاتها الجديدة المزودة ببطاريات الحالة الصلبة ، تمهيدا لإيقاف انتاج الطرازات الكهربائية المطروحة سابقا والمزودة ببطاريات الليثيوم والتي من المتوقع تنخفض قيمتها السوقية بشكل حاد بسبب تقادم تقنيتها وعدم جاذبيتها بسبب تكاليف إنتاجها الأعلى وفاعليتها الاقل.