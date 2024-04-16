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بسعر فائدة منافس .. كابيتال بنك يطلق حملة القروض الشخصية الأكثر تنافسية

16 أبريل 2024
بسعر فائدة منافس .. كابيتال بنك يطلق حملة القروض الشخصية الأكثر تنافسية

وطنا اليوم:في إطار خططه الرامية لتوفير منتجات جديدة تلبي كافة الاحتياجات الشخصية لعملائه من الأفراد، أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حملته الاستثنائية للقروض الشخصية بأسعار تنافسية في السوق المصرفي الأردني.
وتهدف الحملة التي تسري حتى شهر حزيران المقبل إلى توفير حلول تمويلية بشروط مرنة لقاعدة عملائه المتنامية وتلبية احتياجاتهم الشخصية والمالية، باعتباره المزود الرائد للقروض الشخصية.
وتقدم الحملة الجديدة سعر فائدة منافساً ثابتاً لمدة عامين عند 7.50% فقط، حيث يتميز هذا العرض بشروط موافقة سريعة ومرنة، مما يتيح للمقترضين الوصول إلى الأموال التي يحتاجون إليها على الفور.
وقال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك نديم خيطان: “نلتزم في كابيتال بنك بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وتجسد حملة القروض الشخصية هذا الالتزام من خلال توفير حل مجزٍ للأفراد الذين يبحثون عن الدعم المالي”.
وأوضح خيطان أن حملة القروض الشخصية الجديدة من كابيتال بنك تعد من الحملات الاستثنائية والمميزة التي يتم إطلاقها في السوق الأردني حيث جمع بين أسعار الفائدة التنافسية في السوق الأردني وعملية التمويل المبسطة، مما يجعلها الحل الأمثل للأفراد الذين يبحثون عن المرونة المالية.


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