لماذا يفشل التعليم؟

الدكتور جميل الشقيرات

الخواطر حول التعليم تتوارد وهي ذات شجون عند الجميع ولا تتوقف في جميع مساحاته وخصوصا اذا عرفنا ان نتائج طلبتنا في الامتحانات الدولية قد تراجعت إلى أسوأ حالاتها(ترتيبنا ٧٥ من اصل ٨٥ دولة شاركت بالامتحانات الدولية) . بدون مقدمات فالتعليم يفشل عندما تتشتت الجهود، والتعليم يفشل عندما تصبح منظومة التعليم حقل تجارب كلما جاءت فكرة تلتها أخرى. والتعليم يفشل عندما تصبح المعايير العالمية للتعليم الهاجس الرئيسي والهم الأول والأخير لحركة التعليم على حساب أمور أخرى. التعليم يفشل عندما تزيد الضغوطات على المعلم بكثرة التكاليف والمهام بالإضافة على مهمته الأولى. التعليم يفشل عندما ينسى المعلم أن في الصف الدراسي فروقا فردية طلابية لا يقدر على إدارتها. التعليم يفشل عندما تسقط القدوة وهو-المعلم- أمام الطلاب. التعليم يفشل عندما نهتم بالكم-وما أدراك ما الكم؟ على حساب الكيف والمخرجات الصحيحة المستدامة. التعليم يفشل إذا لم يتمكن الطالب من إجادة المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والتحدث والاستماع) من بداية الصفوف الثلاثة الأولى. التعليم يفشل إذا لم تهتم المنظومة التعليمية بلغة الطالب الأم. التعليم يفشل عندما يذهب الطالب إلى المدرسةمتثاقلاً ويغادرها مسرعاً . التعليم يفشل عندما لا نستفيد من تجارب الآخرين الإيجابية التي ترفع من مستوى المنظومة التعليمية. التعليم يفشل عندما نتخلى عن ثوابتنا التربوية والتعليمية بحجة أننا نريد تطوير المنظومة التعليمية ونتماشى مع الغير . التعليم يفشل عندما نفشل في تحقيق وزرع مفاهيم التفكير النقدي والابداعي لدى طلابنا حتى يواجهوا الحياة بقوة وصلابة وعطاء . التعليم يفشل عندما لا يجد الطالب الموهوب من يحضنه ويحضن موهبته سوى التكريم والاحتفاء به إعلامياً وهذا لا يكفي بتاتاً. التعليم يفشل عندما نردد الشعارات وتجديد المصطلحات التعليمية وننسى أن هناك أموراً أكبر من ذلك.. التعليم يفشل عندما ننسى أو نتناسى أن لدى الطالب مهارات وطاقات لا بد أن يخرجها خارج أسوار المدرسة ولكن طول اليوم الدراسي يمنعه من ذلك. التعليم يفشل عندما يكون الاهتمام والعناية بالمدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية ترى هناك طلاباً وهناك طلابا!. التعليم يفشل حين يتكدس الطلاب في صف واحد بعدد يزيد عن ٤٥ طالباً. التعليم يفشل إذا لم تكن المرحلة الاساسية هي مرحلة التأسيس والاهتمام من كل أقطاب العملية التعليمية، وهي مرحلة تأسيس المهارات لدى الطلاب. التعليم يفشل إذا لم تتحمل الأسرة دورها ويكون دورها مكمل لدور المدرسة وأن لا يلقي أولياء الأمور اللوم على المدرسة فالمسؤولية مشتركة ومتلازمة. التعليم يفشل عندما يكون الحرص على النتائج ومحاسبة المعلم على ما تم تحقيقه من نتائج وكأن الخلل في المعلم فقط. التعليم يفشل عندما لا يكون هناك التأكيد على الهوية الوطنية واللغة العربية. التعليم يفشل إذا كثر غياب الطالب عن المدرسة. والتعليم يفشل عندما يرى المعلم أن مكانته في أي مجتمع مهزوزة ولا أحد يسانده ويقف معه..التعليم يفشل عندما تكون أولوية المسؤول التقاط الصور في المؤسسات التعليمية ليبين للمجتمع أنه يعمل لتنهال عليه رسائل الشكر والعرفان.التعليم يفشل ويفشل اذا لم نعد معلم أعدادا معرفيا ومهاريا ومسلكياً قبل دخوله غرفة الصف.

مسؤوليتنا جميعاً مواجهة كل المعيقات التي تؤدي إلى فشل التعليم لدينا.