امير قنطار موهبة على طريق الفن

وطنا اليوم – برز الممثل الصاعد أمير قنطار مؤخراً عبر شاشة رؤيا الفضائية من خلال عمل كوميدي حمل اسم “آخر درج” حيث تحدث العمل عن قصة طلاب مدرسة خاصة يعيشون أحداثا مدرسية يومية .

وقدم الممثل الصاعد أمير قنطار دور الطالب محمود صاحب الشخصية المغرورة ولاعب كرة السلة حيث قدم الشخصية بقالب كوميدي معبراً عن الاحداث التي يعيش الطلاب في المدارس ضمن اجواء ترفيهية .

أمير قنطار موهبة صاعدة قدمت العديد من الأدوار منها مسلسل حارة يونايتد وفيلم الفأر الصغير إلى جانب العديد من الأدوار في المحتويات الدعائية والإعلانية.

مسلسل آخر درج من اخراج ضرار شواقفه وتمثيل حياة جابر بدور مس حنان ومحمد سلامة بدور الاستاذ حسام وامير قنطار بدور محمود وشهم عبد الجواد بدور جاد وسلمى فاخوري بدور ياسمين ودلال جهاد بدور ميرا.

