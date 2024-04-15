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السعودية تحدد صلاحية تأشيرة العمرة بـ3 أشهر

15 أبريل 2024
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-04-15 06:23:32Z | |

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.
وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، استعدادًا لموسم الحج من كل عام، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة في ردها على عدد من الاستفسارات عبر منصة “إكس”، وكشفت الوزارة، أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة 3 أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى السعودية.
يذكر أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب، وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر المسار الإلكتروني للعمرة، وطريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وبعدها تعبئة النموذج الإلكتروني.


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