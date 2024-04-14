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ترامب: الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا

منذ دقيقة واحدة
ترامب: الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا

وطنا اليوم_علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل قائلا إن “أمريكا تصلي من أجل إسرائيل” وأعرب عن “دعمه المطلق لكل من يتعرض للأذى” .

وأضاف ترامب، خلال تواجده في تجمع انتخابي في شنيكسفيل بولاية بنسلفانيا: “بارك الله في شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون للهجوم الآن، هذا لأننا نظهر ضعفا كبيرا، وهذا لن يحدث، الضعف الذي أظهرناه لا يصدق، ولم يكن ليحدث لو كنت في منصب الرئيس، أنتم تعلمون ذلك، وهم يعلمون، إن الجميع يعرف ذلك هذا هجوم لم يكن ليحدث”.


وتابع: “لكن أمريكا تصلي من أجل إسرائيل، وأعرب عن دعمنا المطلق لكل من يتعرض للأذى”.

يذكر أن إيران بدأت، ليل السبت – الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها “الحرس الثوري” الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.


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