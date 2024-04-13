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التربية : لا تعليق لدوام المدارس في الأردن الأحد

منذ دقيقة واحدة
التربية : لا تعليق لدوام المدارس في الأردن الأحد

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم  إنه لا يوجد قرار بتعليق دوام المدارس في الأردن الأحد.

ونفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.


وقال المبيضين، إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً


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