بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

صدور نشرة المنظمة الدولية لضبط إنتشار العدوى بمشاركة طب اسنان الهاشمية

منذ ساعة واحدة
صدور نشرة المنظمة الدولية لضبط إنتشار العدوى بمشاركة طب اسنان الهاشمية

وطنا اليوم_

شارك  الاستاذ الدكتور زياد الدويري عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية – ضمن هيئة تحرير عالمية في الإصدارين الأول والثاني لعام 2024 من الدليل العالمي لضبط انتشار العدوى في طب الاسنان والصادر عن منظمة السلامة والوقاية من العدوى في طب الاسنان(OSAP) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن فريق من المتخصصين العالميين في مجال مكافحة العدوى.

وقال الدكتور الدويري أن الدليل العالمي الذي يصدر كل شهرين يعرض سيناريوهات تعليمية واقعية وتفاعلية حول كيفية ضبط انتشار العدوى في عيادات طب الأسنان والإجراءات اللازم اتخاذها لمنع النتائج السلبية لمختلف الممارسات السريرية.

   وقد شارك الدكتور الدويري في هذه المنظمة الدولية ممثلاً عن الأردن وانضم إلى هيئة التحرير في عام 2021 ويدير الموقع الإلكتروني الخاص بالأردن الذي ينشر آخر المستجدات البحثية المتعلقة بمكافحة العدوى في المجال الطبي.

ومن الجدير بالذكر  ان منظمة السلامة والوقاية من العدوى في طب الأسنان تأسست في عام ١٩٨٤، وهي الجمعية الوحيدة ذات العضوية للعاملين في مجال صحة الفم والأسنان التي تركز حصريًا على الوقاية من عدوى الممارسات السنية وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. كما تساهم بشكل فاعل في تفعيل قوانين مكافحة العدوى  والسلامة واللوائح والمبادئ التوجيهية والمعايير وأفضل الممارسات لضمان أن تكون كل زيارة لعيادات طب الأسنان زيارة آمنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:11

“الهندي ” عين وضمير

19:55

عمر العبداللات يهدي جلالة الملك عبدالله: “نعم.. نعم.. نعم

19:38

تفاصيل العطل الرسمية المقبلة بالأردن

18:45

عشيرة العكور تستضيف حزب إرادة ..القضايا المحلية ،والحرب على غزة يتصدران اللقاء…

18:34

اليونيسيف: الأطفال يموتون يوميا في غزة

17:39

الحجاج من شفا بدران والموقر ، نحن حزب برامجي ، ومسيرة الاصلاح مستمرة

17:31

أجواء لطيفة الحرارة اليوم وعدم استقرار جوي الاثنين

16:28

مسؤولون أمريكيون يزعمون: الصين تساعد روسيا عسكريا في أكبر توسيع للإنتاج الدفاعي منذ العهد السوفيتي

15:44

الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات

14:51

عقب احتجاز سفينة.. جيش الاحتلال يتوعد لإيران

14:16

البرهان يؤكد عدم استعداده للتفاوض طالما استمرت الحرب في السودان

14:10

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود