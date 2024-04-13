صدور نشرة المنظمة الدولية لضبط إنتشار العدوى بمشاركة طب اسنان الهاشمية

وطنا اليوم_



شارك الاستاذ الدكتور زياد الدويري عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية – ضمن هيئة تحرير عالمية في الإصدارين الأول والثاني لعام 2024 من الدليل العالمي لضبط انتشار العدوى في طب الاسنان والصادر عن منظمة السلامة والوقاية من العدوى في طب الاسنان(OSAP) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن فريق من المتخصصين العالميين في مجال مكافحة العدوى.



وقال الدكتور الدويري أن الدليل العالمي الذي يصدر كل شهرين يعرض سيناريوهات تعليمية واقعية وتفاعلية حول كيفية ضبط انتشار العدوى في عيادات طب الأسنان والإجراءات اللازم اتخاذها لمنع النتائج السلبية لمختلف الممارسات السريرية.



وقد شارك الدكتور الدويري في هذه المنظمة الدولية ممثلاً عن الأردن وانضم إلى هيئة التحرير في عام 2021 ويدير الموقع الإلكتروني الخاص بالأردن الذي ينشر آخر المستجدات البحثية المتعلقة بمكافحة العدوى في المجال الطبي.



ومن الجدير بالذكر ان منظمة السلامة والوقاية من العدوى في طب الأسنان تأسست في عام ١٩٨٤، وهي الجمعية الوحيدة ذات العضوية للعاملين في مجال صحة الفم والأسنان التي تركز حصريًا على الوقاية من عدوى الممارسات السنية وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. كما تساهم بشكل فاعل في تفعيل قوانين مكافحة العدوى والسلامة واللوائح والمبادئ التوجيهية والمعايير وأفضل الممارسات لضمان أن تكون كل زيارة لعيادات طب الأسنان زيارة آمنة.