وطنا اليوم_أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن تعيين الأردني مهند هادي، منسقا أمميا للشؤون الإنسانية في فلسطين ونائبا للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.



وعمل هادي بحسب بيان للمنظمة عبر منصة “إكس” فجر السبت، منذ عام 2020 منسقا إقليميا للشؤون الإنسانية للأزمة السورية.



كما ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.