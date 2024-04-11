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هكذا تلقت زوجة اسماعيل هنية خبر استشهاد ابنائها واحفادها

منذ ساعة واحدة
هكذا تلقت زوجة اسماعيل هنية خبر استشهاد ابنائها واحفادها

وطنا اليوم_تلقت زوجة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والتي كانت ترقد في المستشفى لوعكة صحية اصابتها قبل العيد نبأ استشهاد أبنائها وأحفادها حيث لم تكن تعلم بالخبر .

وفي التفاصيل توجه اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليها حيث ترقد في المستشفى وأعلمها بالخبر فحمدت الله وتوضأت وصلت ركعتين شكرا لله سبحانه .

والتقطت هذه الصور لتوثيق لحظة تلقيها الخبر علما بان الحاجة ام عبد السلام ودعت في وقت سابق حفيدين وكذلك احد اشقائها وزوجته وأحفاده وابن شقيق آخر فضلا عن ابناء عائلتها الشهداء.


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