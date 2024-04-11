تجريد ملكة جمال ماليزية من لقبها بسبب فيديو

وطنا اليوم:جُردت ملكة جمال ماليزية من تاجها عقب انتشار مقطع مصور ظهرت فيه وهي ترقص مع رجال شبه عراة في تايلاند، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فيرو نيكاه تيرينسيب (24 عامًا)، قررت التخلي عن لقبها قبل ساعات من توجيه رئيس جمعية “كادازاندوسون” الثقافية، تان سري جوزيف بيرين كيتينجان، الدعوة لتجريدها منه.

وذكرت صحف محلية أن تيرينسيب شوهدت خلال عطلة لها في تايلاند، وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة.

أعلنت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة في المكسيك في سبتمبر المقبل، لتكون أول مشاركة لمواطنة سعودية في هذه المسابقة، وفق صحيفة الإندبندنت البريطانية

وكانت الفتاة قد فازت بلقب ملكة جمال “أوندوك نجاداو جوهور” عام 2023.

وتعد تلك المسابقة من بين أبرز الأحداث في مهرجان الحصاد السنوي في ولاية صباح الماليزية، وتُقام لإحياء ذكرى روح هومينودون، الفتاة الأسطورية التي يُعتقد أنها كانت تتمتع بقلب وعقل وروح جميلين.

وأوضح كيتينجان أن انتشار مثل ذلك المقطع المصور لم يكن ليشكل أي مشكلة لو كانت تيرينسيب مجرد شخص عادي، على حد قوله.

أثار فوز عارضة أزياء أوكرانية المولد بلقب ملكة جمال اليابان الكثير من الجدل الثقافي والاجتماعي في بلاد “الشمس المشرقة”، وفقا لما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وأضاف: “كانت هناك الكثير من ردود الفعل المتباينة، فالبعض اعتبره مجرد فيديو طريف وثمة من تعاطف معها، بيد أن العديد أعربوا عن امتعاضهم، ونحن في جمعيتنا (المسؤولة عن المسابقة) لا نريد أن نكون في مرمى الانتقادات”.

وختم بالقول: “نأمل منها أن تتقبل قرارانا برحابة صدر وأن يكون ما حدث بمباثة تحذير للفائزات بالمسابقة، وعدم تكرار مثل هذا الخطأ”.

وبعد تنازلها عن تاجها قبل اتخاذ القرار النهائي، نشرت تيريسيب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها ترغب في الحصول على اللقب مستقبلا “بشرف وتواضع”.

وتابعت: “اللقب لا يحدد كمال المرء أو نجاحه.. وأنا لست مثالية”، مشددة على أن “الجميع يرتكب الأخطاء”.

وقالت: “أنا ممتنة لكل الكلمات الجميلة القادمة من مستخدمي منصات التواصل، ودعونا نركز على قضايا أخرى، ونتجاوز الماضي””.

وزادت: “الأهم من ذلك، يرجى ترك عائلتي وأصدقائي خارج الموضوع لأنهم غير متورطين في هذا الأمر.. وشكرا لاهتمامكم”.