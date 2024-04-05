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النرويج توقف مدنّس المصحف سلوان موميكا وتقرر ترحيله

5 أبريل 2024
النرويج توقف مدنّس المصحف سلوان موميكا وتقرر ترحيله

وطنا اليوم:أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا، الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد «في أقرب وقت ممكن»، وفق قرار قضائي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، امس (الخميس).
واعتقلت الشرطة النرويجية موميكا في 28 مارس (آذار)، وهو عراقي أحرق المصحف عدة مرات في صيف عام 2023 في السويد. ولجأ موميكا إلى النرويج في نهاية الشهر الماضي بعد إلغاء تصريح إقامته السويدي.
وتعتزم النرويج ترحيله «في أسرع وقت ممكن» إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين، بحسب ما جاء في قرار لمحكمة أوسلو اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة إن «الترحيل سيتم فور اتخاذ الترتيبات الرسمية والعملية».
وأثار تدنيس المصحف احتجاجات وإدانات في كثير من الدول الإسلامية.
في العراق، هاجم محتجون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو (تموز)، ما أدى إلى اندلاع حريق في المجمع في المحاولة الثانية.
وأدانت الحكومة السويدية تدنيس المصحف، لكنها شددت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتعبير على أراضيها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ألغت مصلحة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا، قائلة إنه زودها بمعلومات كاذبة عند تقديم طلب اللجوء. وقد مُنح تصريحاً مؤقتاً في ظل تعذّر إعادته إلى العراق.
قبل ذلك بشهر، طلب العراق تسليمه بسبب تدنيسه المصحف.
وعشية مغادرته إلى النرويج، قال سلوان موميكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السويد أصبحت تشكل تهديداً بالنسبة لي منذ قرار طردي والتهديد بتسليمي»، واصفاً حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في الدولة الاسكندنافية بأنها «كذبة كبيرة».


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