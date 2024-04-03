كابيتال بنك يجدد اتفاقيته مع مؤسسة إيليا نقل ويقدم منحاً جامعية لـ 9 طلاب

وطنا اليوم:للسنة الثامنة على التوالي، جدد كابيتال بنك اتفاقية شراكته مع مؤسسة “إيليا نقل” والتي سيقدم من خلالها البنك منحاً جامعية لـ 9 طلاب للدارسة في الجامعات الحكومية الأردنية.

ويقوم كابيتال بنك بموجب هذه الاتفاقية، بتغطية الرسوم الدراسية الجامعية للطلبة في المجالات المالية والمصرفية والتقنية، ويتم اختيارهم من قبل مؤسسة إيليا نقل بناء على معايير واضحة ترتبط بالتحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إضافة إلى المصروف الشهري للطلاب.

وفي تعليقها على تجديد الاتفاقية، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو، التزام البنك بدعم الشباب الأردني وتوفير الفرص لهم لتمكينهم من النجاح في حياتهم المهنية، إضافة إلى حرص البنك على اطلاعهم على الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع البنوك، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل.

وأوضحت بارطو أن هذه الشراكة مع مؤسسة إيليا نقل، تعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث نسعى من خلالها إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة المتميزين في تخصصاتهم الجامعية.

من جانبه، ثمّنت راندي عابدين المديرة العامة لمؤسسة إيليا نقل التزام كابيتال بنك بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع، وحرصه على دعم التعليم والشباب، وقالت: “تأتي هذه الشراكة إيماناً منا بأهمية الاستثمار في الشباب الأردني المتميز ودعم مسيرتهم التعليمية، وأن هذه المنح الدراسية ستُحدث فرقاً إيجابياً في حياة الطلبة، وستُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية، والمساهمة في تنمية المجتمع الأردني”، معربةً عن أملها في استمرار هذه الشراكة المثمرة لسنواتٍ قادمة.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك يتبنى وينفذ استراتيجية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية يحرص من خلالها على إطلاق مبادرات مستدامة ودعم قطاعات تنموية أساسية ومختلفة، للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.