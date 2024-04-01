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عاجل:اجتماع أميركي إسرائيلي افتراضي الاثنين بشأن الهجوم على رفح

منذ 3 ثواني
عاجل:اجتماع أميركي إسرائيلي افتراضي الاثنين بشأن الهجوم على رفح

وطنا اليوم_من المقرّر عقد اجتماع عبر الفيديو الاثنين بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هجوم تعتزم إسرائيل شنّه على مدينة رفح في قطاع غزة، وفق مسؤولين، بعد أسبوع من إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية الحصيلة الفادحة للشهداء المدنيين في غزة، وخصوصا في ما يتّصل بالحملة البرية الإسرائيلية المزمع شنّها في مدينة رفح المكتظة في أقصى جنوب القطاع


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