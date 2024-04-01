رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يقبل فرض أجندات خارجية

وطنا اليوم:وجّه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الإثنين، رسالتين إلى قادة حماس والإخوان، مفادهما أن يحافظوا على قوة الأردن لأنها من قوة فلسطين.

وشدد فيصل الفايز في تصريحات متلفزة، على أن الأردن لن يقبل أي تدخل خارجي أو فرض أجندات خارجية عليه، مطالبا من الإخوان في الأردن بالتصدي لمن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد إذا أرادوا مصلحة الأردن، وأن يقولوا لمن يحاول إشاعة الفوضى كفى.

وأضاف:حافظوا على الوحدة الوطنية في الأردن وعلى الأمن والاستقرار، لأن هذا الأمر سيكون في صالحهم وصالح القضية الفسطينية.

وتابع:مصير الشعبين الأردني والفلسطيني واحد، لكن هناك زمرة لزرع الفتة وتسعى للتخريب، ويجب التصدي لهم وهي فئة قليلة، ولا تستطيع هذه الفئة التأثير على الدولة الأردنية لأنها دولة قوية.

وبين الفايز أن هناك تواصلا وتشاورا مع الإخوان ولكن أوجه لهم رسالة أن يحافظوا على أمن الأردن، وإن زعزعة الاستقرار والطعن بالوحدة الوطنية أمر غير مقبول وسنتصدى له بكل قوة.

وأكد أنه يجب على الجميع الالتزام بالقانون حتى يتمكنوا من التظاهر والتعبير عن دعمهم لفلسطين دون الإساءة لرجال الأمن وأن لا يخونوا الدولة الأردنية لأن هذا الأمر مردود عليهم، وكل واحد يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة سنكون له بالمرصاد.

وكانت دعوات الحراك الاحتجاجي من قادة حماس للشعب الأردني أثارت انتقادات من قبل السلطات الأردنية، التي أكدت أن أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولاتٌ يائسة تريد أن تشتت البوصلة.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين في تصريحات: إن الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية وقادته التي تسمو على أي مرجعيات.