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موظفو كابيتال بنك يشاركون في أنشطة تكية أم علي التطوعية الرمضانية‎

منذ ثانيتين
موظفو كابيتال بنك يشاركون في أنشطة تكية أم علي التطوعية الرمضانية‎

وطنا اليوم:تنفيذاً لاستراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، شارك موظفو كابيتال بنك الفعاليات التطوعية التي تقيمها تكية أم علي ومن ضمنها المشاركة في تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية للأسر المحتاجة، كجزء من حملتها في شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا التعاون ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين كابيتال بنك وتكية أم علي، حيث يقوم البنك من خلالها بدعم برنامج كفالات الأسر، إضافة إلى حرصه على مشاركة الموظفين في البرامج التطوعية المختلفة التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعلى رأسها تكية أم علي.
وأكدت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو، حرص كابيتال بنك على تفعيل دوره المجتمعي بشكل مستمر وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن دعم هذه المبادرة الخيرية يأتي كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك مثمنة انضمام موظفي البنك وتطوعهم ومساهمتهم بشكل إيجابي في دعم المجتمع المحلي.
ومن جهته شكر سامر بلقر كابيتال بنك لإيمانه بالدور الذي تقوم به تكية أم علي المتمثل بالوصول إلى الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة وتوفير العيش الكريم لها، مشيداً بالدور الذي يلعبه البنك كمؤسسة وطنية رائدة في دعم برامج التكية التي تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية في حل مشكلة الجوع والقضاء عليه عن طريق دعمه لمشاريعها التنموية المختلفة.


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