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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو مصاب بـ”الفتاق” وسيخضع لعملية جراحية الليلة القادمة

منذ 38 ثانية
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو مصاب بـ”الفتاق” وسيخضع لعملية جراحية الليلة القادمة

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين لعملية جراحية جراء إصابته “بالفتاق”، وفقا لبيان صادر عن مكتبه..

وصدر بيان عن مكتب نتنياهو جاء فيه: ” تم اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفتاق الليلة الماضية خلال فحص روتيني، وبالتشاور مع أطبائه، تقرر أنه بعد انتهاء دوام العمل اليوم (الأحد، سيتم إدخاله إلى المستشفى لإجراء عملية الفتاق”.

وأضاف البيان أنه سيتم إجراء الجراحة تحت التخدير العام، وخلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين منصب رئيس الوزراء بالوكالة.

وهذه ليست أول عملية جراحية يخضع لها نتنياهو حيث خضع في شهر يوليو 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى “شيبا” في تل هشومير، وتم تكليف وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ريفلين، بالقيام بمهام نتنياهو خلال تلك الفترة.

هذا واحتشد مئات الأشخاص في شارع مروري رئيسي في قيسارية بالقرب من مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاملين لافتات ومرددين هتافات تطالبه بالاستقالة.

والاحتجاج الذي جرى ليلة السبت هو واحد من عدة مسيرات في الأسابيع الأخيرة، ويقول أحد المتظاهرين وهو مواطن محلي من قيسارية اسمه حنا زيسيل لـ “تايمز أوف إسرائيل”: إنها (الاحتجاجات) تهدف إلى زيادة الضغط عليه حتى يذهب إلى انتخابات جديدة”.


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