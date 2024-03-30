امنيه للاتصالات تنفذ حمله جديده لاهل غزه خلال الشهر الفضي

وطنا اليوم_تنفيذاً لمسؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الجوع

أمنية الشريك المؤسس في وقف ثريد تنفذ حملة لأهلنا في غزة خلال الشهر الفضيل .



أعلنت شركة أمنية، الشريك المؤسس في وقف ثريد، عن تدشين شراكتها مع الوقف بالتبرع لتأمين وجبات طعام إفطار صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان لأهلنا في غزة.

وتأتي هذه الشراكة، ضمن استراتيجية شركة أمنية في المسؤولية الاجتماعية، التي تراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها هدف مكافحة الجوع وسوء التغذية، حيث ستقوم بموجبها أمنية ووقف ثريد بتقديم وجبات صحية ومتوازنة بعناية لسكان غزة، بحيث تحتوي كل وجبة، على 870 سعرة حرارية، لمساعدة الأهل في غزة في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.



ويمتد التزام أمنية بهذه المبادرة إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات من خلال منصتها UWalletحيث ستتاح لعملائها التبرع بسهولة لأهلنا في غزة من خلال حساباتهم علىUWallet ، أو عن طريق عمل حوالات عبر نظام الدفع الفوري – CliQ لصالح Waqfthared.



كما ستتبرع شركة أمنية بآلالف الوجبات غذائية مكتملة السعرات الحرارية، لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك. وسيتم تسليم هذه الوجبات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية من خلال الإنزال الجوي. وفي هذا الصدد قررت شركة أمنية إلغاء الفعاليات التي تقيمها سنوياً لموظفيها في شهر رمضان، والتبرع بمخصصاتها لدعم وقف ثريد.



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه عن فخره واعتزازه بالشراكة مع وقف ثريد، وقال:” إن الأهداف السامية التي يسعى وقف ثريد لتحقيقها والمتمثلة بمكافحة الجوع وسوء التغذية، من خلال توفير وجبات غذائية جعلنا في أمنية ندخل كشركاء مؤسسين فيها، سيما وأنها تندرج تحت إطار جهودنا المستمرة لخدمة مجتمعنا الأردني، واستراتيجيتنا في المسؤولية الاجتماعية، فيما نأمل أن تكون مساهمتنا في توفير الوجبات الغذائية وسيلة لدعم أهلنا في قطاع غزة، وأن يكون لها تأثير إيجابي عليهم.”



من جانبه، أثنى رئيس مجلس التولية لوقف “ثريد” وليد تحبسم على الجهود التي تبذلها شركة أمنية في سبيل دعم وتمكين المجتمعات الأقل حظاً، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في إحداث فرق في حياة المجتمعات التي يستهدفهم الوقف، وخصوصاً الأهل في غزة من خلال مبادراته غزه 1 و غزه 2″.



والجدير بالذكر بأن وقف ثريد، هو وقف خيري يسعى لمكافحة الجوع ونقص التغذية، وقد أُسّس لتحقيق غاية نبيلة وهي إطعام الناس لوجه الله سبحانه وتعالى عن طريق توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومية من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أطلق الوقف مبادراته غزة 1 وغزة 2 دعماً لأهلنا في قطاع غزة.