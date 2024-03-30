عاجل – حماس: طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات



وطنا اليوم_قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن معركة طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات حتى انتزاع حقوقنا المشروعة وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة

وأضافت حماس في بيان بمناسبة يوم الأرض أن أرض فلسطين التاريخية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى هي محور الصراع مع العدو الإسرائيلي ولا سبيل إلى تحريرها إلاّ بترسيخ خيار المقاومة الشاملة.



وشددت على أن تحرير أرض فلسطين والأقصى والمقدسات وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، هو مشروع لا يعني الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الأمّة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم.