وطنا اليوم_مسلة ميشع أو حجر ميشع مسلة تاريخية كتبها الملك ميشع، ملك المملكة المؤابية تلك المملكة التي سطع نجمها خلال القرن التاسع قبل الميلاد (العصر الحديدي) في وسط الأردن، وتعد هذه المسلة من أقدم وأطول المسلات التاريخية المكتشفة في بلاد الشام والتي يخلد فيها الملك ميشع الذيباني انتصاراته على بني إسرائيل في عام 850 ق.م .



الملك ميشع، ملك مؤابي عاش في القرن التاسع قبل الميلاد وهزم اليهود العبرانيين في عام 840 ق.م.، وتقريباً في عهد أخزيا بن أحاب بن عمري .