7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الإنترنت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

ووفقا للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (493) ألف مشترك للربع الرابع، وحصد القطاع المنزلي على ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (11) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (88%)، وما نسبته (12%) دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.

كما أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي (7.726) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 73%) للدفع المسبق و(27 %) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (85%) واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (15%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7.6) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%) دولياً وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي ( 260) مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023 ما نسبته (67.1 %) وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3% وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه (805) آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (33.7%) بالنسبة لعدد الأسر، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (20%)، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (DSL-Bit-stream) ما نسبته (12%) و(67%) لتقنية الفايبر مع نهاية الربع الرابع، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى (540) ألف اشتراك خلال الربع الرابع من العام 2023.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.160) مليار غيغا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (481) غيغا لكل اشتراك.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت ما يقارب (21) ألف اشتراك في نهاية الربع الرابع.