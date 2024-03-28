بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي

منذ 10 ثواني
الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي

وطنا اليوم:رعت الملكية الأردنية إحدى “موائد الرحمن” التي تقيمها تكية أم علي يومياً خلال الشهر الفضيل في مقرها الرئيس بعمان بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي وفريق من متطوعي الملكية الأردنية الذين شاركوا في تقديم وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 4000 صائم وصائمة من الأفراد والأسر المحتاجة وأطفالهم الذين حضروا مائدة الافطار.
وكانت الملكية الأردنية أبرمت منذ بداية شهر رمضان الحالي اتفاقية شراكة وتعاون مع تكية أم علي تكفلت بموجبها بإطعام 40 أسرة محتاجة لمدة عام كامل، وذلك بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر المنتفعة من تكية أم علي في مختلف أنحاء المملكة من خلال طرود غذائية تصلها شهرياً، حيث وزع موظفو الشركة في وقت سابق الطرود الغذائية على الأسر الأشد فقراً بمخيم الطالبية بمنطقة الجيزة.
وأشار المجالي ان حملة رمضان تأتي في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الملكية الأردنية تجسيدًا لرسالة الشركة في دعم المجتمع المحلي، معربًا عن سعادته بمشاركة موظفي الملكية الأردنية بمبادرات الخير المختلفة، كما شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر الملكية الأردنية على دعمها، مؤكدًا على أهمية هذا الدعم الدائم للأسر المستفيدة والمعتمدة لدى تكية أم علي، بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:52

الأمم المتحدة: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا

13:45

غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات

13:44

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

12:55

الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد – فيديو

12:35

بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

12:25

والدة العميد رائد النسور في ذمة الله

12:20

الساكت: إقبال متزايد على المنتجات الوطنية في رمضان

12:13

الجغبير : العفو العام بشكله الحالي سيؤثر على الاستثمار في الأردن

12:09

الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة

12:01

مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة الله

11:50

ارتفاع الطلب على الدينار الأردني عند شركات الصرافة

11:42

متى سيأتي شهر رمضان بالصيف؟! خبير يجيب

وفيات
والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024