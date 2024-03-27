هايبرباي توقع اتفاقية تعاون مع كابيتال بنك‎

وطنا اليوم:وقعت هايبرباي، بوابة الدفع الإلكتروني الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع كابيتال بنك لتوفير حلول دفع إلكترونية متكاملة ومتقدمة للعملاء من التجار.

سيعزز هذا التعاون خدمات بوابة الدفع الإلكترونية ويقدم مزايا لكل من التجار والمستهلكين. ومن خلال الاستفادة من خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية لدى كابيتال بنك، تسعى هايبرباي إلى تقديم تجربة بوابة دفع سلسة وفعالة، وتعزيز التزامها بتمكين الشركات وضمان تجربة معاملات آمنة وسلسة لهم.

يغطي الاتفاق ثلاثة مجالات رئيسة لتقديم خدمات بأعلى جودة لكل من التجار والعملاء. ينصب التركيز الأولي للتعاون على تحسين خدمات بوابة الدفع، وهذا يتيح لهايبرباي وكابيتال بنك تقديم خدمات بوابة دفع معززة تلبي المتطلبات المتطورة للتجار. أما المجال الثاني فيرتكز على تحسين تجربة التاجر، حيث سيقوم كلا الطرفين بإعطاء الأولوية لضمان تجربة دفع سهلة الاستخدام من خلال خدمات البنك التي تعزز رضا وولاء العملاء، فيما يهدف مجال التعاون الأخير إلى تقديم معاملات آمنة وموثوقة من خلال دمج خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية ذات السمعة الطيبة لكابيتال بنك مع التقنيات المتقدمة من هايبرباي. كما سيساعد ذلك في غرس الثقة لدى كل من التجار والعملاء على حد سواء.

من جانبه، قال مهنّد عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبرباي:”تتوافق استراتيجياتنا ومبادراتنا في هايبرباي مع حرصنا على تمكين الشركات وتسهيل المعاملات السلسة. إن تعاوننا هذا مع كابيتال بنك هو شهادة على التزامنا بتحقيق التميز من خلال التآزر التكنولوجي. تجمع هذه الشراكة بين خبرة كابيتال بنك المكتسبة وتقنيات هايبرباي المتطورة، والتي تهدف إلى إعادة تعريف تجارب الدفع التجارية. هدفنا ليس فقط تعزيز كفاءة المعاملات، ولكن أيضاً الارتقاء بالرحلة الشمولية لكل من التجار والعملاء. نحن ملتزمون بتقديم حلول دفع آمنة وموثوقة ومبتكرة تعزز رضا العملاء وولائهم. وبينما نبدأ هذه الرحلة مع كابيتال بنك، نحن متحمسون لتلبية الاحتياجات المتطورة للتجار في مشهد الأعمال الديناميكي الحالي وتجاوزها.”

وأعرب رجائي عجور، مدير إدارة خدمات الدفع في كابيتال بنك – الأردن والعراق، عن حماسه لهذا التعاون، وقال: “تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع هايبرباي التزام كابيتال بنك بتقديم تجربة استثنائية في خدمات بوابة الدفع. من خلال دمج خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية القوية لدينا مع التقنيات المتقدمة من هايبرباي، نحن نهدف إلى تمكين التجار من خلال تجارب معاملات فعالة وآمنة وسلسة، ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على تفانينا في تعزيز الابتكار وتوفير قيمة لا مثيل لها لكل من التجار والمستهلكين.”

تشتهر هايبرباي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخدماتها المتميزة التي تساعد الشركات على قبول المدفوعات من العملاء بسرعة وأمان وسلاسة. ومع التركيز الكبير على التقنيات المتقدمة، تقدم الشركة مدفوعات عبر الإنترنت، والهاتف المحمول، وحلول نقاط البيع، وخدمات القيمة المضافة، مثل الحماية من الاحتيال وإدارة استرداد التكاليف وتحليلات البيانات.