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الشوحة: العفو الملكي مكرمة هاشمية ستعيد الحياة لــعـائـلات وأســر الـمـحـكوميــن

منذ 22 ثانية
الشوحة: العفو الملكي مكرمة هاشمية ستعيد الحياة لــعـائـلات وأســر الـمـحـكوميــن

وطنا اليوم_قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن المكارم الملكية لا تنضب ولا تنتهي فجلالته يسعى دوما لتعزيز القيم الانسانية النبيلة والسامية والافراج عن المحكومين، فهي من شيم الهاشميين.


واكد ان العفو العام هو مكرمة ملكية سامية لابناء شعبه ولاسر المحكومين الذين سيفرج عنهم وهو ما يدل على ان جلالة الملك اعرف بقضايا شعبه وتلمس حاجاتهم وهمومهم عن قرب فجلالته يريد ان يبعث رسالة في شهر الخير بتغليب الصفح والتسامح والمحبة بين الاردنيين لكي يستمر العطاء والبناء للنهوض بوطننا الغالي كما يريد ان يراه جلالته.


واضاف الشوحة ان العفو العام وفي ظل الظروف الحالية والاوضاع المحيطة بالمنطقة هو خطوة للعمل والبناء والانتاج وان العفو يعتبر بمثابة اعطاء فرصة وحياة جديدة للمحكومين.


واشار الشوحة الى ان العفو العام يشكل خطوة ايجابية على طريق الاصلاح وسيعطي كل المفرج عنهم امكانية لتصويب اخطائهم عبر اعطاهم المجال للعودة لخدمة وطنهم واسرهم مجددا وهوالامر الذي سيساعد على دب الحياة في نفوس هؤلاء مرة اخرى.


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