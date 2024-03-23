البيت الأبيض يدين الهجوم “المروع” في روسيا

وطنا اليوم_قدم البيت الأبيض، الجمعة، تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار “مروع” داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتا أنه لا يملك مؤشرات على ضلوع أوكرانيا في الهجوم.



وقال البيت الأبيض إنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات عن الهجوم الذي سارعت أوكرانيا إلى نفي “أي علاقة لها” به.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين “نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها”.



وأكد البيت الأبيض أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين “ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار”.



وأكدت أوكرانيا أن “ليس لها أي علاقة” بإطلاق النار الذي خلف ما لا يقل عن 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح في موسكو الجمعة، وفق حصيلة أولية، واصفة الواقعة بـ”العمل الإرهابي”.



وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تلغرام “لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث”.



كما نفت مجموعة مؤلفة من مقاتلين روس يحاربون إلى جانب أوكرانيا الجمعة مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال “فيلق حرية روسيا” الذي ينتمي مقاتلوه إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان إن “الفيلق ليس في حالة حرب مع الروس المسالمين”، متهما قوات الأمن الروسية بالتخطيط للهجوم.



قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين مساء الجمعة في هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل قاعة للحفلات في ضاحية موسكو، وفق ما أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (اف اس بي).