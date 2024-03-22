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الملك يشيد بجهود المنظمات الإنسانية في غزة

منذ 3 ثواني
الملك يشيد بجهود المنظمات الإنسانية في غزة

وطنا اليوم_أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهود المنظمات الإنسانية في غزة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها.

وقال جلالته في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة (إكس) اليوم الجمعة: “على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها في غزة، تعمل منظمات إنسانية مثل WCK على إيصال المساعدات الحيوية. وبقيادة خوسيه أندريس، تمكنت المنظمة من إيصال أكثر من 40 مليون وجبة للأهل في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة”.

وأضاف جلالته: “فخورون بشراكتنا معكم ونحيي جهودكم الاستثنائية”.


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