عروض على أجهزة وإكسسوارات في معارض أورنج الأردن والمتجر الإلكتروني

وطنا اليوم:سيكون الزبائن على موعد مع أسعار وخصومات مميزة على عدد من الإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية في معارض أورنج الأردن ومتجرها الإلكتروني، وذلك ضمن حملة العروض التي أطلقتها الشركة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتي شملت خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف وغيرها لتمكين أكبر قدر ممكن من الأفراد من أن يحظوا بتجربة رقمية مميزة وبأسعار تنافسية.

وسيحصل الزبائن على خصومات خاصة على الخطوط وخدمات الإنترنت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من خلال المتجر الإلكتروني لأورنج الأردن والذي انطلق ليكون محطة واحدة لكل ما يبحث عنه المستخدمون.

وسيستفيد المستخدمون من خصومات تصل إلى 30% على مجموعة مختارة من الإكسسوارات، فيما سيحصل الزبائن الذين يشترون هواتف من أي من معارض أورنج أو من المتجر الإلكتروني على هدايا إضافية.

وتشمل العروض كذلك عدداً من الأجهزة الإلكترونية مثل شاشات التلفاز الذكية 55 بوصة بتقنية ألترا HD من إل جي والتي أصبح سعرها 319 دينار بدلاً من 449 دينار عند الشراء نقداً، كما تتيح أورنج خيار الشراء بالتقسيط بدفعة تبدأ ب 16.90 دينار مع خط الفايبر الخاص بالمستخدم.

وتحرص أورنج على أن تدعم زبائنها للاستمتاع بمحتوى رقمي متنوع حيث تشمل حملتها الرمضانية كذلك خدمة إيماني للمحتوى الإسلامي، وإطلاق مسابقة فوانيس عبر تطبيق My Orange لتمكين الزبائن من ربح جوائز مميزة، وخدمة فوازير رمضان، وخدمة دندنة.

وسيستمتع المستخدمون بمحتوى ترفيهي متنوع عبر خصومات على اشتراكات في عدد من منصات المحتوى الرقمي مثل أنغامي بلس وOSN بلس.

وتضمنت عروض أورنج الأردن الرمضانية خصومات مميزة على نت وين ما كان الجيل الرابع والخامس تصل إلى 50% على حزمة 500 جيجابايت وعلى جميع خطوط YO وMass التي يتم شراؤها عن طريق المتجر الإلكتروني.

وتشمل حملة أورنج الرمضانية، والتي باتت تقليداً سنوياً يتطلع له الزبائن كل عام، عروضاً وخصومات على خطوط الإنترنت والأجهزة والإكسسوارات في معارض أورنج أو المتاحة على المتجر الإلكتروني.