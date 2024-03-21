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متظاهرون يقاطعون كلمة للمستشار الألماني خلال حضوره معرضاً للكتاب احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية ضد غزة

منذ ثانيتين
متظاهرون يقاطعون كلمة للمستشار الألماني خلال حضوره معرضاً للكتاب احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية ضد غزة

وطنا اليوم_برلين:  قام متضامنون مع غزة بمضايقة المستشار الألماني أولاف شولتس ومقاطعته الأربعاء خلال إلقائه كلمة في افتتاح معرض لايبزيغ الدولي للكتاب الأربعاء.

وما أن بدأ شولتس إلقاء كلمته في ثاني أكبر معرض للكتاب في ألمانيا بعد فرانكفورت، حتى سمع صراخا مرتفعا في المكان.

وقالت صحيفة “لايبزيغر فولكستسايتونغ” إن المحتجين من المتضامنين مع فلسطين، وكان بالإمكان سماع شخص يهتف “إنها ليست كارثة إنسانية، إنها إبادة جماعية”.

وأوقف شولتس كلمته ليتوجه إلى المحتجين بالقول “توقفوا عن الصراخ، هذا يكفي”.

وأضاف وسط تصفيق حاد “قوة الكلمة تجمعنا جميعا هنا في لايبزيغ، وليس قوة الصراخ”.

ولاحقا سُمع رجل يدعو الجمهور للاحتجاج على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.

وانتشرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا ودول أوروبية اخرى منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.

وأدى دعم برلين القوي للاحتلال الإسرائيلي إلى خروج تظاهرات اعتراضا على ما اعتُبر تهميشا للأصوات المؤيدة لفلسطين.


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