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بنك ABC في الأردن يواصل الدعم لبنك الملابس الخيري‎

منذ ساعتين
بنك ABC في الأردن يواصل الدعم لبنك الملابس الخيري‎

وطنا اليوم:تأكيداً لدور بنك ABC في الأردن في دعم ومساعدة الأسر العفيفة والمحتاجة واستكمالاً للعديد من المبادرات التي قام بها ضمن هذا الإطار بدعم الفئات الأقل حظا في المجتمع، فقد قام البنك بمواصلة دعمه لبنك الملابس الخيري وهو أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وذلك للمساهمة بكسوة أكبر عدد ممكن من العائلات العفيفة.

وتعليقاً على هذا الشأن صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC في الأردن قائلا “يعتبر دور القطاع المصرفي من أهم الأدوار في دعم المبادرات الخيرية والاجتماعية، ونفخر في المساهمة بتحسين حياة الأسر العفيفة في جميع أنحاء المملكة، كما نتطلع دائمًا لتعزيز خصلة التضامن والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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