موسم دراسي ثالث ينطلق في أفغانستان من دون الفتيات

وطنا اليوم:بدأ الموسم الدراسي في أفغانستان الأربعاء؛ مع منع الفتيات للسنة الثالثة على التوالي من ارتياد المدارس الثانوية من جانب سلطات حركة طالبان الحاكمة.

وأعلنت وزارة التربية الثلاثاء، أن الموسم الدراسي في المؤسسات الابتدائية والثانوية سينطلق الأربعاء الذي يصادف اليوم الأول من السنة الأفغانية.

وبعد أقل من سنة على عودة حركة طالبان إلى السلطة، منعت في آذار/مارس 2022 الأفغانيات من متابعة الدراسة في المدارس الثانوية.

وتعتبر أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع فيها الفتيات من الدراسة بعد المرحلة الابتدائية.

وظهرت بدائل عبر الإنترنت إلا أنها تقتصر على الفتيات اللواتي لديهن خدمة الإنترنت كما أن ذلك لا يحول دون تأخرهن في التحصيل الدراسي مقارنة بالفتيان.

وقالت وزارة التربية الثلاثاء، إن: “السنة الدراسية (..) ستبدأ في كل الولايات بعد قرع الجرس في مراسم” تقام في مدرسة أماني في العاصمة كابل.

وتطلق رسميا السنة الدراسية في أفغانستان من هذه المدرسة الكبيرة الواقعة في كابل.

أما الجامعات الأفغانية التي منعت منها النساء في كانون الأول/ديسمبر 2022؛ فقد انطلق موسمها الدراسي قبل فترة قصيرة.