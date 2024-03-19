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عاجل – اسماعيل هنية: متمسكون بشروط وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وعودة النازحين

منذ 3 ساعات
عاجل – اسماعيل هنية: متمسكون بشروط وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وعودة النازحين

وطنا اليوم_قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى إلى تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية.

وأضاف هنية في تصريح صحفي مقتضب، الثلاثاء، أن استهداف جيش الاحتلال لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة الصابرة كما يعكس ذلك أيضا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة.

وأكد هنية أن كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين.


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