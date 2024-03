بدعم من أورنج الأردن .. نستقبل رمضان بالخير مع تطبيق “واسطة خير”

وطنا اليوم:مع انطلاق شهر رمضان المبارك، تبرز قيم التكافل المجتمعي والإنساني والتي يجسدها تطبيق “واسطة خير” الذي يعد بمثابة نافذة خيرية تفاعلية تربط بين الأشخاص الراغبين في عمل الخير والجهات المحتاجة للدعم. ويتيح التطبيق، الذي تدعمه أورنج الأردن، للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخيارات في قالب عصري وسهل الاستخدام، مع توظيف للإمكانات الرقمية في إطار حرص الشركة على تقديم الدعم للمهارات الشبابية.

يوفر التطبيق عدداً من الخيارات، بما في ذلك “أحتاج للدعم”، حيث يمكن للمستخدم من خلالها تحديد احتياجاته ليقوم التطبيق بربطه مع الأشخاص الراغبين في تقديم المساعدة، و”أود المساعدة”، والتي يقوم من خلالها الشخص الراغب في تقديم العون بتحديد المجالات التي يمكنه من خلالها دعم الجهات المختلفة.

كما تتضمن الخيارات كذلك “التدريب من أجل التوظيف”، والتي تتيح للشابات والشباب التعرف على برامج أورنج للمسؤولية المجتمعية والانضمام لها، حيث تسعى أورنج من خلالها إلى التدريب من أجل التشغيل عبر توفير تدريب مكثف ومتكامل على أهم المهارات المطلوبة مثل البرمجة والتصنيع الرقمي، إلى جانب تمكين الشباب من بلورة مشاريع مجدية اقتصادياً واجتماعياً، خاصة تلك المبنية على التقنيات الحديثة، في إطار جهود الشركة لتعزيز ثقافة الابتكار.

ويتيح التطبيق للمستخدمين كذلك خاصية “أحتاج للتبرع بالدم”، والتي يقدم فيها الأفراد الذين يحتاجون للتبرع بالدم طلباتهم ليتم ربطهم بالأشخاص المستعدين لتقديم المساعدة.

ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة من خلال متجري جوجل بلاي وآب ستور عبر الروابط التالية: Wastet Khair on the App Store (apple.com)

Wastet Khair – Apps on Google Play

ومن الجدير بالذكر بأن تطبيق “واسطة خير” تم إطلاقه في عام 2021 لتقديم مساحة تمكن المستخدمين من اختيار نوع الدعم الذي يرغبون بتقديمه أو الحصول عليه، ليكون التطبيق واسطة رقمية بين الطرفين ليظل الأمل دائماً موجود، وقدمت أورنج الأردن الدعم للتطبيق انطلاقاً من التزامها برسالتها الإنسانية.