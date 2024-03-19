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كابيتال بنك يضفي البهجة على موائد الأيتام في حفل إفطار خيري أقامه بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

منذ ساعتين
كابيتال بنك يضفي البهجة على موائد الأيتام في حفل إفطار خيري أقامه بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

وطنا اليوم:أقام كابيتال بنك بالتعاون مع مركز هيا الثقافي حفل إفطار خيري يتخلله العديد من الفعاليات الترفيهية لمجموعة من الأيتام من جمعيات خيرية مختلفة، وشارك في الفعالية عدد من موظفي البنك كمتطوعين.
وتأتي هذه المبادرة ترجمة لاستراتيجية كابيتال بنك للمسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وتعزيز شراكة البنك مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو، معلقة على هذه المبادرة: “إنّ مشاركة كابيتال بنك في هذا الحفل الخيري تأتي إيماناً منا بأهمية التكافل الاجتماعي وواجبنا تجاه الفئات الأقل حظا في المجتمع، خاصة في شهر رمضان المبارك، كما نحرص على تعزيز شراكتنا مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لخدمة مختلف فئات المجتمع.”
وأضافت: “إنّ مشاركة موظفينا في هذه الفعالية كمتطوعين تعكس التزامهم بقيم المسؤولية الاجتماعية وتجسّد حرصهم على المساهمة في رسم البسمة على وجوه الأطفال.”
من جانبها، أعربت إدارة مركز هيا الثقافي عن شكرها وتقديرها لكابيتال بنك على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لدعم الفئات الأقل حظًا في المجتمع.
من جانبها، أعربت السيدة ريم العدوان، المدير التنفيذي لمركز هيا الثقافي، عن امتنانها لمجموعة كابيتال بنك على دعمه السخي الذي فتح الباب أمام الاطفال للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المقدمة من المركز. وقد أشارت إلى أهمية هذا الدعم في توسيع نطاق تأثير المركز وتمكين وصول المبادرات إلى الجمعيات الخيرية والأطفال الأقل حظاً.
والجدير بالذكر بأن مركز هيا الثقافي تأسس في العام 1976، كأول صرح ثقافي غير ربحيّ، يهدف لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي الثقافية، والأكاديمية، والتعليمية، والاجتماعية، وتنمية إبداعاتهم، وصقل مواهبهم


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