بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك ABC في الأردن يواصل دعم مؤسسة الحسين للسرطان

منذ 5 ساعات
بنك ABC في الأردن يواصل دعم مؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:تأكيداً على التزام بنك ABC في الأردن بخدمة المجتمع ودعم القطاع الصحي وإيمانًا من البنك برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان النبيلة ودورها في إنقاذ حياة مرضى السرطان وفي إطار التعاون المستمر بين البنك والمؤسسة، فقد واصل البنك دعمه للمؤسسة للمساهمة في علاج المرضى المصابين بالسرطان.

وقد أشار السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن إلى أن هذه المساهمة هي جزء من التزام البنك المستمر لدعم الخدمات الإنسانية وتعزيز الصحة العامة، حيث يعتبر دعم البنك للمؤسسة استمرارًا لمسيرة العطاء والتضامن في خدمة المجتمع.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:05

بأقل من أسبوع.. مقتل شاب يمني ثان في أميركا بسطو مسلح

15:36

إسرائيل تغتال رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

15:24

لماذا الآن .. شراكة استراتيجية مصرية كاملة مع الاتحاد الأوروبي

15:16

اشتية: نرفض أي وجود أجنبي في غزة مهما كانت جنسيته

15:00

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي بغزة مهما كانت جنسيته

14:55

رداً على بيان فتح الأخير .. كتائب شهداء الأقصى تطلق بياناً شديد اللهجة

14:47

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة : ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

14:45

النواب يوافقون على معدل اتفاقية المطار

14:37

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

14:30

الحنيطي يؤكد استمرار الجيش بتعزيز قدرته لحماية الوطن

14:24

العوايشة : وزير الصحة مبنشر .. والصفدي يشطبها

14:14

وزيرة النقل تهنئ خريجي برنامج تأهيل القيادات الحكومية

وفيات
وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله