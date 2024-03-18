بنك ABC في الأردن يواصل دعم مؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:تأكيداً على التزام بنك ABC في الأردن بخدمة المجتمع ودعم القطاع الصحي وإيمانًا من البنك برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان النبيلة ودورها في إنقاذ حياة مرضى السرطان وفي إطار التعاون المستمر بين البنك والمؤسسة، فقد واصل البنك دعمه للمؤسسة للمساهمة في علاج المرضى المصابين بالسرطان.

وقد أشار السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن إلى أن هذه المساهمة هي جزء من التزام البنك المستمر لدعم الخدمات الإنسانية وتعزيز الصحة العامة، حيث يعتبر دعم البنك للمؤسسة استمرارًا لمسيرة العطاء والتضامن في خدمة المجتمع.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.