جت تعزز الرقابة البصرية على حافلتها بشراكة مع سما للاتصالات

وطنا اليوم:وقعت شركة جت لنقل الركاب اتفاقية مع شركة سما للاتصالات لضبط جودة الخدمات على حافلاتها ضمن شراكة استراتيجية مستمرة تزود فيها سما للاتصالات خدمات فنية متطورة على متن حافلات الشركة، ووقع الاتفاقية من قبل شركة جت لنقل الركاب المدير العام للشركة الدكتور خالد ذيب اللحام ومن شركة سما للاتصالات المدير العام المهندس صدام سماوي بحضور عدد من كبار موظفي كلا الشركتين.

وسيتم من خلال هذا التعاون الجديد تزويد حافلات شركة جت بأحدث أنظمة المراقبة من خلال نظام تسجيل للفيديو وكاميرات مراقبة لمتابعة مستوى الخدمة وتحسينها بشكل مستمر من قبل شركة جت.

وصرح المدير العام لشركة جت لنقل الركاب الدكتور خالد ذيب اللحام ان استراتيجية الشركة في استدامة وتطوير خدماتها يستوجب مواكبة التطور الفني في متابعة الخدمة على متن حافلات الشركة طوال الرحلات بما يضمن الرقابة المستمرة على جودة الخدمة ومتابعة سلامة الرحلة والركاب وعائلاتهم، مؤكدا التزام شركة جت في الاستمرار في تعزيز مواكبة كافة متطلبات وخدمات الرفاهية والسلامة.

من جهته صرح المدير العام لشركة سما للاتصالات المهندس صدام سماوي ان شركة سما للاتصالات تعتز بالشراكة التاريخية والاستراتيجية بين الشركتين، وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة تعزيزا لهذه الشراكة، وتلتزم شركة سما للاتصالات بتسخير كافة امكانات شركة سما لتلبية طموحات شركة جت لنقل الركاب التقنية ومتطلباتها.

تُعد شركة سما للاتصالات إحدى أكثر الشركات التكنولوجية تقدمًا في مجال تكامل الأنظمة ومن الرواد في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بالاضافة الى تخصصها في تقنيات إنترنت الأشياء، وأنظمة الرصد والمراقبة عن بعد، وتطوير البرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير حلول تتبع المركبات وإدارة الأسطول وأنظمة مراقبة الأصول، هذا و تركز سما للاتصالات على تطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات من خلال فريق مؤهل من المتخصصين في البرمجة و الحلول الالكترونية.

نبذة عن شركة جت، شركة جت شركة عريقة تأسست في الأردن منذ عام 1964 وتعمل في مجال نقل الركاب والسياح من وإلى جميع المناطق السياحية والمدن داخل المملكة وخارجها من خلال أسطول حديث من الحافلات الكبيرة والمتوسطة وحافلات كبار الزبائن التي تستند في نقل الركاب على توفير الراحة والأمان للمسافرين والسياح.