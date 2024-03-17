ترامب يهدد بـ”حمام دم” إن لم يتم انتخابه لرئاسة أمريكا: إذا لم أفز فلن تكون هناك انتخابات أخرى

قال المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، السبت 16 مارس/آذار 2024، إنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة أمريكا فسيكون هناك “حمام دم” في البلاد.



وأضاف ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية أوهايو: “إذا لم أفز بالانتخابات فلست متأكداً من أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد”.



يأتي ذلك فيما أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن يدعم ترامب لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.



وقال بنس لقناة فوكس نيوز: “ليس من المستغرب أنني لن أؤيد دونالد ترامب هذا العام”، مضيفاً أن ترامب “يتّبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع”.



ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعلان بنس بأنه “مدوٍّ”، على الرغم من أن انقسامات عميقة باعدت بين الرجلين منذ انتهاء ولاية ترامب.

وفاز ترامب الأسبوع الماضي، بعدد كاف من المندوبين لينال ترشيح الحزب الجمهوري، ويخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وقد هاجمه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم ينفذ المخطط.



وبعدما باءت بالفشل محاولات عدة لترامب وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات، حضّ الرئيس آنذاك حشداً من أنصاره على التوجه إلى مقرّ الكونغرس فاقتحموا المبنى في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وقد هتف بعضهم: “اشنقوا مايك بنس!”.