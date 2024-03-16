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مدفوعات كليك تقفز %205 في شهر

16 مارس 2024
مدفوعات كليك تقفز %205 في شهر


وطنا اليوم_يواصل نظام الدفع الإلكتروني الفوري “كليك” تطوره ونموه في كل المؤشرات، مع قربه من الناس وتقديمه خدمة تسهل حياتهم اليومية والعملية، وخصوصا في مجال “تحويل الأموال” ليسجل نموا في قيمة مدفوعاته خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وبنسبة بلغت 205 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن القيمة الاجمالية لحركات الدفع عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني “كليك” بلغت 714 مليون دينار خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، بحسب الغد.

وأظهر التقرير أن قيمة المدفوعات عبر النظام “كليك” قد ارتفعت بمقدار 480 مليون دينار، وبنسبة كبيرة بلغت

205 %، وذلك لدى المقارنة بقيمته المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغت قرابة 234 مليون دينار.

وبين التقرير أن خدمة “تحويل” عبر نظام “كليك” استحوذت على الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات خلال شهر شباط (فبراير) الماضي عندما سجلت قرابة 603 ملايين دينار، مشكلة نسبة 84.4 % من الإجمالي، فيما سجلت خدمة المشتريات قرابة 111 مليون دينار، مشكلة نسبة 15.6 % من الإجمالي.

ويأتي ذلك النمو في وقت تدرس فيه البنوك فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري “كليك”، وهو “توجه ما يزال قيد الدراسة”، ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني للمستخدم.

الى ذلك، بين تقرير “جوباك” أن مؤشر عدد حركات نظام الدفع “كليك”، شهد ارتفاعا أيضا خلال الفترة نفسها ليسجل في شهر شباط (فبراير) الماضي قرابة 4.7 مليون حركة.

ووفقا للتقرير، زاد عدد الحركات المسجلة عبر “كليك” في شهر شباط (فبراير) بمقدار 3.38 مليون حركة، وبنسبة تصل الى 250 %، وذلك لدى المقارنة بعدد حركات النظام المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.35 مليون حركة.

و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام، ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردن بشكل فوري ومجاني حالياً.

وبالنسبة لأعداد مستخدمي نظام “كليك”، أوضح التقرير أن قاعدة مستخدميه زادت لتسجل في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي قرابة 1.3 مليون مستخدم.


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