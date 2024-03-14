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الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

14 مارس 2024
الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وبالتعاون مع شركة (MetaCompliance) الرائدة في توفير الحلول بمجال التدريب والوعي بأمن المعلومات، عن إطلاق منصة تفاعلية توعوية لموظفيها بمجال الأمن السيبراني.
وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، تهدف المنصة إلى نشر الثقافة الرقمية وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية العاملين في الفضاء الإلكتروني.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، إن إطلاق المنصة التثقيفية يأتي من أهمية إيجاد منظومة أمن سيبراني متكاملة على جميع المستويات داخل الشركة، ما يسهم في توفير بيئة آمنة وحماية أمن المعلومات، حيث تعتبر المنصة الأداة الرئيسة لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات الضرورية للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
وأشار المجالي، إلى أن الملكية الأردنية تدعم الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية والتوعية وبناء القدرات، كما تحرص على حماية أمن البيانات وفق أعلى المعايير العالمية والممارسات الفضلى بهذا المجال.


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