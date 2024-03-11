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ضبط سائق المركبة الذي تسبب بحادث لرقيب سير

منذ 24 ثانية
ضبط سائق المركبة الذي تسبب بحادث لرقيب سير

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إنّّه أثناء قيام رقيب سير بواجبه الرسمي في العاصمة عمّان شاهد مركبة تسير من دون لوحات أرقام مما أثار الشُّبهات لديه، حيث حاول إيقافها إلا أنّ سائقها رفض الامتثال وجرت متابعته.

وأضاف الناطق الاعلامي أنّ السائق غير مسربه أثناء السير بشكل مفاجئ؛ مما أدّى إلى صدم دراجة رقيب السير وقام السائق بالفرار بعد ذلك.

وأكّد أنّه فور وقوع الحادث ووصول رقيب السير إلى المستشفى، وتمكّن فريق تحقيقي بعد جمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها وجرى ضبطه.

وأشار إلى أن التحقيقات بوشرت معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله رقيب سير وهو يتابع مركبة تسببت بحادث للرقيب مما أدى إلى إسعافه إلى المستشفى وهو بحالة متوسّطة.


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