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جامعة البترا تهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

منذ ساعة واحدة
جامعة البترا تهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:هنأ رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسرة الجامعة الأكاديمية والإدارية وطلبتها بمناسبة حلول شهر رمضان.
ورفع أسمى آيات التهنئة والتبريك باسم أسرة جامعة البترا إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهدة الأمين سمو الأمير الحسين، والشعب الأردني بمناسبة حلول الشهر المبارك. داعيًا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الأمة وعلى أهلنا في غزة وفلسطين، وأن يمن عليهم بالنصر وأن يفرج كربتهم.


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