جامعة البترا تستضيف ندوة الإعلام ودوره في الأمن المجتمعي

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا ندوة بعنوان “الإعلام ودوره في الأمن المجتمعي” نظمتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة جنوب عمان لطلاب كلية الصحافة والإعلام في جامعة البترا، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وحضور نائب مدير شرطة جنوب عمان العقيد عيسى الدعجة.

تناولت الندوة محاور قيم المواطنة الصالحة، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والإعلام الموثوق، لمحاربة الإشاعة.

وتحدث عميد كلية الصحافة والإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات عن أخلاقيات الصحافة، وتكوين الرأي العام الموثوق، ودوره في بناء المجتمع الآمن.

وتحدث مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور عبد السلام البزايعة عن الجانب الديني لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، ودورها في تماسك وتكافل المجتمع.

وأوضح رئيس شعبة الشرطة المجتمعية دور الإعلام الأمني الموثوق في بناء جسور الثقة بين المجتمع والمؤسسة الامنية للوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من الجريمة.

وأكد الحضور دور القيادة الهاشمية في تعميق قيم المواطنة الصالحة من خلال الحوار الآمن، وحرية التعبير الممنوحة للمجتمع لإبداء آراءهم بكل حرية.