بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تستضيف ندوة الإعلام ودوره في الأمن المجتمعي

منذ 3 ثواني
جامعة البترا تستضيف ندوة الإعلام ودوره في الأمن المجتمعي

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا ندوة بعنوان “الإعلام ودوره في الأمن المجتمعي” نظمتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة جنوب عمان لطلاب كلية الصحافة والإعلام في جامعة البترا، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وحضور نائب مدير شرطة جنوب عمان العقيد عيسى الدعجة.
تناولت الندوة محاور قيم المواطنة الصالحة، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والإعلام الموثوق، لمحاربة الإشاعة.
وتحدث عميد كلية الصحافة والإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات عن أخلاقيات الصحافة، وتكوين الرأي العام الموثوق، ودوره في بناء المجتمع الآمن.
وتحدث مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور عبد السلام البزايعة عن الجانب الديني لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، ودورها في تماسك وتكافل المجتمع.
وأوضح رئيس شعبة الشرطة المجتمعية دور الإعلام الأمني الموثوق في بناء جسور الثقة بين المجتمع والمؤسسة الامنية للوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من الجريمة.
وأكد الحضور دور القيادة الهاشمية في تعميق قيم المواطنة الصالحة من خلال الحوار الآمن، وحرية التعبير الممنوحة للمجتمع لإبداء آراءهم بكل حرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:22

حزب إرادة يلتقي مع عدد من طلبة جامعة اليرموك ويؤكد ان مشاركة الشباب في الاحزاب سيعزز دورهم في صنع القرار..فيديو وصور

15:07

عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

15:05

الدكتورة هنادي الرشدان .. مبارك الترقية إلى رتبة استاذ مساعد في جامعة جدارا

15:03

الجمارك ومكافحة المخدرات تحبطان تهريب (237) ألف حبة من الكبتاجون

14:59

القبض على عدد من منتحلي صفة طبيب أسنان في الأردن

14:51

الخدمات الطبية تعلن موعد دوامها في رمضان

14:25

إشهار كتاب دية قلب في الجامعة الألمانية الأردنية

14:21

عاجل أمانة عمّان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل طيلة شهر رمضان

14:21

#عاجل القبض على أخطر مطلوب في الكرك بعد تبادل لإطلاق النار

14:18

وزير الخارجية: مستعدون أن نرسل كل يوم مساعدات لغزة

14:18

إهانة الشعور الديني”.. تصعيد قانوني ضد جامعة العلوم الإسلامية (وثيقة)

14:14

هجوم على سفينة قرب الصليف باليمن

وفيات
وفيات الإثنين 11-3-2024وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024