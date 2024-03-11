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اتفاقية بين جامعتي آل البيت والاسراء

منذ ساعة واحدة
اتفاقية بين جامعتي آل البيت والاسراء

وطنا اليوم _وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير ورئيس جامعة الإسراء الدكتور محمد حامد اليوم اتفاقية تعاون علمي وبحثي حيث نصت الاتفاقية على تنفيذ المشاريع البحثية وتقديم خدمات الفحوص المخبرية المتخصصة والتدريب على الأجهزة والتحاليل المتخصصة .


وجاء توقيع الاتفاقية في اعقاب بحث سبل التعاون البحثي والعلمي والأكاديمي المشترك ما بين الجامعتين .


وقدم نصير نبذة عن مسيرة الجامعة ونشأتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها التدريسية ومشاريعها البحثية وتطلعاتها المستقبلية .


واشار حامد الى التعاون المثمر البناء في المستقبل القريب ما بين الجانبين لتعزيز الشراكة الحقيقية ودعم مشيرة البحث العلمي على مستوى الجامعات الأردنية .


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