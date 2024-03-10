سياحة الأعيان تزور الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان المهندس عبد الحكيم الهندي، أهمية توجه الجامعة الألمانية الأردنية لفتح مسار تعليمي يتعلق بالسياحة والتراث والثقافة، كونها ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل وتصدير الثقافة والتاريخ إلى الخارج.

وبين الهندي خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد، الجامعة ولقاء رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن القطاع السياحي يشهد نموا كبيرا، ويمر بنقلة نوعية تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لكونه يشكل ركيزة من ركائز الاقتصاد الأردني.

وتحدث عن النقلة النوعية التي شهدها القطاع السياحي منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، والتي تتمثل في الزيادة الضخمة لإعداد الفنادق والغرف الفندقية، وتشغيل المكاتب السياحية وزيادة عددها، إضافة إلى العمالة الأردنية المدربة المتميزة، التي أصبحت مطلوبة في السوق الخليجي.

‎من جهته، قال الحلحولي، إن الجامعة تعمل على استحداث برنامج لدرجة البكالوريوس تتعلق بالتراث الثقافي والطبيعي للأردن، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات من ألمانيا، لتسويق الأردن سياحيا وثقافيا.

وتحدث عن توقيع اتفاقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة من أجل تهيئة الطلبة وتدريبهم ليصبحوا سفراء لبلدهم خلال فترة دراستهم في ألمانيا، وتسويق بلدهم سياحياً وثقافياً.

بدورهم، استمع أعضاء اللجنة إلى آراء الطلبة وملاحظاتهم حول السياحة الداخلية، التي تمثل أهمها في ضرورة تكثيف الجهود لتسويق الأردن داخليا وخارجيا.